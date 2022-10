Italiano spiega: “Nico Gonzalez non si sente in grado di giocare perchè non è al 100%”

Nel corso della sua conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato anche della situazione riguardante Nico Gonzalez, che in questo inizio di stagione non ha praticamente quasi mai giocato per via di diversi problemi fisici. Queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Nico non è a disposizione per domani, ancora non è al 100%, questo dolore non lo far stare bene, non penso altro che sentire i ragazzi e quello che mi dicono, non si sente in grado di scendere in campo ma sono convinto che nessuno non può pensare di non giocare con la propria squadra di club per tutelare il mondiale, su questo ci metto la mano sul fuoco, è una cosa a cui non voglio credere e che non penso. Nico è un ragazzo genuino, vuole stare al 100% per giocare”