Italiano spera di poter recuperare Nico Gonzalez, che non sarà al massimo della condizione, dopo il problema all’addome che lo ha costretto a uscire prima del tempo contro il Genk. Il suo utilizzo dall’inizio è in dubbio, ma potrebbe essere usato a gara in corso. Lo scrive La Nazione.

