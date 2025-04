Italiano: “Solo a Firenze l’Atalanta ha giocato male ma tanto merito è stato dei viola”

In conferenza stampa, l’allenatore del Bologna ed ex tecnico viola Vincenzo Italiano ha presentato la gara dei suoi a Bergamo contro l’Atalanta: “Per me resta una grande squadra anche se non sta vivendo un ottimo momento ma rimane una formazione di altissimo livello contro cui dovremo essere perfetti per dare continuità alle nostre ottime prestazioni di questo periodo. Abbiamo l’obiettivo di aggiungere punti alla nostra classifica che rimane importante e che vogliamo abbellire ancora di più.”

Sulla crisi dell’Atalanta: “Io non vedo tanta crisi come leggo intorno, ho visto tutte le partite che hanno fatto e solo a Firenze non ha giocato bene, anche per grande merito della Fiorentina. L’Atalanta rimane una macchina da gol che fa gioco e che negli ultimi dieci anni ha fatto sfracelli in Italia e in Europa.”

Lo scrive Tuttomercatoweb