Italiano sincero sul mercato: “Non so se con i giocatori arrivati riduciamo distanza con le altre squadre”

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta di San Siro, Vincenzo Italiano ha risposto anche alla domanda sul mercato in entrata, se quest'ultimo riduce il gap con le squadre che lo scorso anno sono arrivate davanti alla Fiorentina in classifica, queste le sue parole:

“Non so se con il mercato fatto abbiamo ridotto il gap con chi ci sta davanti, da 15 anni le prime 3/4 sono sempre le stesse, non è un caso, vediamo quest’anno cosa accadrà, noi proveremo a inseguire. Ci sono squadroni, squadre che hanno altri obiettivi ma noi proveremo a dare fastidio”