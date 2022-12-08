Italiano scherza alla festa di Natale della Fiorentina: "Amrabat? Forse qualcuno lo ha preparato bene..."

Il 6 dicembre si è tenuta la consueta Festa di Natale della Fiorentina, presenti giocatori, dipendenti e sponsor

Una serata magica, per scambiarsi gli auguri di Natale e iniziare a stabilire i migliori propositi in vista dell’anno nuovo. La Fiorentina ha scelto quest’anno l’affasciante location della stazione Leopolda di Firenze per organizzare il suo consueto Christmas Party, alla presenza di quasi cinquecento invitati.

Grande assente della serata il direttore generale Joe Barone, a cui è stato rivolto un grande applauso, al pari del patron Commisso: «I nostri ragazzi convocati nella Coppa del Mondo si sono impegnati, anche se tre sono già stati eliminati. Sofyan sta continuando ad esprimersi ad alti livelli, forse qualcuno lo ha preparato bene…» ha scherzato Vincenzo Italiano: «È stato un anno vissuto tra tante emozioni: adesso stiamo lavorando bene e abbiamo tutte le possibilità per toglierci molte soddisfazioni» ha concluso il tecnico.

Durante la festa ha parlato anche il direttore sportivo viola Daniele Pradè: «Il 2022 è stato importante perché abbiamo giocato il miglior calcio d’Italia grazie all’aiuto dell’allenatore, arrivando fino all’Europa» ha spiegato il dirigente, che poi ha fatto un riferimento anche al Viola Park, dove si terrà l’edizione 2023 del party natalizio: «Sarà un cambiamento epocale per noi perché avremo a disposizione il centro sportivo più bello d’Europa: sono certo che alla lunga ci porterà tanti punti». Lo riporta La Nazione

LA FIORENTINA BLINDA VANNUCCHI

https://www.labaroviola.com/tmw-fiorentina-blinda-la-stellina-vannucchi-pronto-contratto-da-professionista-su-di-lui-cera-il-psg/194997/