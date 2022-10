Italiano: “Sappiamo qual è il nostro problema. Sottil non recupera, Quarta si è rotto il naso ma ci sarà”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League, queste le parole del tecnico viola:

“Dobbiamo reagire ad un brutto risultato, dobbiamo confermare quelli aspetti positivi che abbiamo visto contro la Lazio, tralasciando il risultato, dobbiamo confermare quanto abbiamo fatto vedere in Scozia, se approcciamo come l’andata possiamo avere soddisfazioni. Una squadra matura non si porta dietro gli ultimi 10 minuti contro la Lazio, ma forse ci dimentichiamo che abbiamo fatto contro una squadra forte che ha subito la Fiorentina per tutta la gara ma che poi ha vinto quattro a zero, chi vince festeggia, chi perde spiega, allora dobbiamo spiegare perchè siamo dei perdenti.

Noi archiviamo e ripartiamo, non voglio nemmeno più discutere sulle sconfitte, sappiamo dove sbagliamo e dove migliorare, queste competizioni ti danno conoscenza e consapevolezza, possiamo crescere tanto. Siamo una squadra che gioca e che crea occasioni

L’unico deficit che ti dà la conference League è quello di non poter lavorare per il recupero, ma per il resto ci sono solo grandi vantaggi. Non esistono partite facili in Europa, in campionato siamo alla nona giornata, siamo a meno 6 dallo scorso anno, nulla è perduto. Lo scorso anno abbiamo perso 4-0 contro il Torino poi abbiamo reagito alla grande andando a vincere contro il Napoli e prima venivamo dalla vittoria per 6-0 contro il Genoa

Gli avversari sono diversi e possono metterti sempre in difficoltà, la partita scorsa abbiamo subito tanti gol anche per via di un avversario forte come la Lazio, ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo il problema di non finalizzare il gioco, sotto porta si decidono i campionati e si vincono le partite, noi non ci stiamo riuscendo, è una nostra mancanza

Sottil non lo recuperiamo, Quarta si è rotto il naso, sarà della partita e vediamo come riusciamo a gestirlo”

COMMISSO ABBRACCIA LA SQUADRA