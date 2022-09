Italiano risponde a Batistuta: “Jovic è un centravanti, ha 24 anni mica 35. Ha colpi per essere un grande”

Gabriel Batistuta nei giorni scorsi ha parlato a La Gazzetta dello Sport dando il suo giudizio su Jovic, che sta incontrando non poche difficoltà alla Fiorentina: «Non lo vedo come un centravanti vero, mi sembra più una seconda punta. Mi sembra gli manchi un po’ quell’istinto del gol che è tipico dei grandi attaccanti. I bomber vivono per il gol».

Queste le parole della leggenda viola a cui oggi, a precisa domanda, ha risposto sull’argomento anche Vincenzo Italiano in conferenza stampa:

“Io penso che Jovic è un attaccante che ha tutte le caratteristiche di un attaccante di razza, lo ha dimostrato, stiamo parlando di un ragazzo giovane, ha 24 anni non 35 ed ha grandi margini di miglioramento, deve ritrovare la voglia di essere decisivo. Era partito bene, aveva fatto 2/3 prestazioni importanti, deve ritornare ad avere il sorriso, non segnare e non essere decisivi ti fa perdere la fiducia, dobbiamo cercare per portarlo a livelli importanti, sia noi che lui. Ha tutti i colpi per potere essere un grande attaccante”

