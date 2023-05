Italiano: “Questi 11 giocatori nemmeno in allenamento hanno giocato insieme. Orgoglioso di loro”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla conferenza stampa dello stadio Olimpico di Torino, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina dopo il pareggio per 1-1:

“Questi 11 nemmeno in allenamento avevano giocato insieme, nemmeno nelle partitelle, sono orgoglioso di questi ragazzi, non abbiamo concesso molto, potevamo essere più attenti in occasione del gol subito, forse c’era anche un rigore per noi, potevamo essere più bravi in un’occasione ma davvero sono tanto orgoglioso dei ragazzi. Grandissima risposta da parte dei ragazzi

Se hai 3/4 occasioni vuol dire che ti sei mosso bene, oggi ha fatto il gol nel momento giusto, mi piace come è entrato, ha solo 24 anni con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. All’inizio aveva una freddezza diversa, adesso si sta muovendo bene, da

Siamo tutti stanchi, lo dico io che non ho corso, c’è anche la stanchezza fisica, oggi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo risparmiato chi era stanco e non era in grado nemmeno di salire sul treno, dobbiamo recuperare le energie

All’inizio ho messo alla prova tutti i giocatori, sono tutti coinvolti, la dimostrazione è come si sono abbracciati i ragazzi per festeggiare, anche chi è andato in tribuna è sceso a festeggiare come se avesse giocato. Per me è brutto mandare qualcuno in tribuna ma vedere quella reazione mi ha reso molto orgoglioso, segno del grande gruppo che siamo

Temevamo il Torino, siamo stati bravi noi a non far venire fuori il loro gioco, potevamo far meglio visto che eravamo andati in vantaggio ma siamo contenti di aver aggiunto un punto alla nostra classifica”

