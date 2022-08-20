Labaro Viola

Italiano: "Qualcuno fa fatica a recuperare. La sconfitta dello scorso anno ce la ricordiamo bene"

Vigilia di Empoli-Fiorentina per la squadra viola e per Vincenzo Italiano, queste le parole del tecnico della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2022 16:43
Italiano: "Qualcuno fa fatica a recuperare. La sconfitta dello scorso anno ce la ricordiamo bene" - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Video
Fiorentina
Primo Piano
Verona
Italiano
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Vincenzo Italiano ha parlato oggi ai media ufficiali della Fiorentina, il tecnico viola non ha svolto la consueta conferenza stampa per via dei tanti impegni ravvicinati. Ecco il video del suo intervento

PEDULLA' E LA FORMULA PER BARAK ALLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pedulla-racconta-dettagli-per-barak-alla-fiorentina-occhio-alla-formula-di-simeone-al-napoli/183916/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok