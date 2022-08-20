Italiano: "Qualcuno fa fatica a recuperare. La sconfitta dello scorso anno ce la ricordiamo bene"
Vigilia di Empoli-Fiorentina per la squadra viola e per Vincenzo Italiano, queste le parole del tecnico della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2022 16:43
Vincenzo Italiano ha parlato oggi ai media ufficiali della Fiorentina, il tecnico viola non ha svolto la consueta conferenza stampa per via dei tanti impegni ravvicinati. Ecco il video del suo intervento
PEDULLA' E LA FORMULA PER BARAK ALLA FIORENTINA
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