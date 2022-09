Italiano: “Persa una partita da matti, non possiamo concedere gol con la partita in mano”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Bologna, Vincenzo Italiano, ha analizzato la sconfitta ottenuta dalla Fiorentina: “Non si può essere arrembanti contro tutti ogni settimana e ovunque vai. Primo tempo è stato equilibrato, nel secondo l’abbiamo sbloccata e non pensavo di perdere una partita del genere. Su due palloni buttati lì davanti dal Bologna abbiamo dormito e abbiamo preso gol. Non voglio commentare gli episodi dubbi, il problema è che non possiamo concedere gol quando abbiamo la partita in mano. Non è stata una partita brillantissima ma dopo essere andati avanti non si può perdere. La responsabilità è nostra, anzi: è mia perché non riesco a far percepire il pericolo ai ragazzi. E allora la colpa è mia“.

L’errore arbitrale?

“Non voglio parlarne, penso solo che siamo venuti a perdere questa partita qui da matti. Il primo matto sono io e tutte le responsabilità sono nostre“.

Di cosa è preoccupato?

“Sono preoccupato perché non vinciamo le partite, siamo superficiali dietro e poco incisivi davanti. Un cross di Venuti con un po’ più di voglia lo mettevamo in porta. Perdiamo immeritatamente ma perdiamo“.

Gli infortuni?

“Per Dodo è una roba seria al polpaccio. Speriamo non resti lontano tanto tempo. Purtroppo a giocare ogni giorno, a qualcuno si dà minutaggio per far aumentare la condizione. Era in grandissima crescita, purtroppo lo perderemo per un po’ di tempo“.