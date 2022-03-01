Italiano parla di Vlahovic: "Conosce vita, morte e miracoli di quello che faremo in campo domani"

Vincenzo Italiano ha parlato anche di Vlahovic nella sua conferenza stampa, fino ad un mese fa era il centravanti della Fiorentina

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della Juventus Vincenzo Italiano ha parlato anche di Dusan Vlahovic, le sue parole:

"Vlahovic conosce tutto ciò che noi andremo a proporre, come noi conosciamo Vlahovic dove può andarci a fare male, e come vuole farlo, quindi è un 50% e 50%, sa vita morte e miracoli di ciò che andiamo a proporre, quindi non possiamo sbagliare. Dusan su 2 palloni 3 ne butta dentro, dobbiamo essere molto attenti, dobbiamo mostrare grande maturità, non mettendo in pericolo il compagno e cercando di non rischiare. In determinate situazioni siamo leggeri e percepiamo poco il pericolo, dobbiamo andare al ritorno a Torino con grandi possibilità di passare il turno”

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-apre-la-vendita-libera-dei-biglietti-di-fiorentina-juventus-a-tutti-i-residenti-in-toscana/167343/