Italiano: “Pagherò una cena ai ragazzi. Con la difesa a 3 abbiamo disinnescato il Monza nel secondo tempo”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Monza, queste le parole dell’allenatore viola:

“Una Fiorentina che arriva a questi 3 giorni di riposo stanchi, abbiamo portato a casa serenità, volevamo fare un Natale sereno, anche attraverso un cambio di sistema con un difensore in più, anche per non subire il ritorno del Monza. Stiamo iniziando a giocare con una maturità diversa, ci godiamo questa classifica.

Il quarto posto è una soddisfazione, fieri e orgogliosi di quello che stiamo facendo, ci godiamo il primo posto di Conference, la partita di Coppa Italia, siamo in avanti nei programmi, ci alleniamo poco, abbiamo pochi giorni per preparare le partite, solo questa partita abbiamo avuto 4 giorni per prepararla

In emergenza proviamo la difesa a 3 durante gli allenamenti, temevo il Monza, loro facevano tanti cambi gioco e isolavano sempre per l’uno contro uno, cosi ho messo un difensore in più. Il Monza era brillante nelle giocate, questa mossa ha funzionato perchè ha disinnescato il Monza che non è più stato pericoloso, aggiungere un difensore ci crea qualche soluzione in più.

Gli accordi erano di passare un sereno Natale vincendo oggi, se avessimo fatto risultato avrei dato 3 giorni e mezzo liberi, cosi è stato pagherò una cena a tutti il 27 dicembre. Lo farò molto volentieri anche se mi è pesato tanto farlo (ride ndr). Abbiamo giocato tanto, allenandoci poco, tornando spesso la notte e giocando due giorni dopo.”

