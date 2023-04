Italiano: “Out Bonaventura, ma può recuperare in qualche giorno. Lech? Mi prendo il bicchiere mezzo pieno”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato alla vigilai della sfida contro il Monza, partendo dalle condizioni di Giacomo Bonaventura: “Jack non sarà a disposizione per la trasferta a Monza, anche se sembra qualcosa di recuperabile in qualche giorno: speriamo di riaverlo presto”.

Poi ha proseguito parlando della squadra allenata da Raffaele Palladino: “All’andata potevamo vincere ma abbiamo anche concesso situazioni favorevoli al Monza, il pareggio è stato giusto. Affrontiamo una squadra che gioca a calcio, ha entusiasmo e da si sta comportando ad altissimo livello. Un’altra partita difficile, ma come dico sempre non ne esistono di semplici. Sono una squadra con giocatori di grandi qualità e se vince contro le big vuol dire che hanno grandi doti: sanno palleggiare, costruire e arrivare sotto porta con tanti uomini. Per noi sarà un test difficile, dovremo affrontarlo con la massima attenzione proponendo quello che sappiamo fare”.

Spazio anche alla partita contro il Lech Poznan: “Ho sempre detto che in Europa non ci sono partite semplici, sapevo che la nostra non era già chiusa ma non pensavo avremmo avuto così tante difficoltà. Però mi prendo il bicchiere mezzo pieno: siamo usciti dalle difficoltà e abbiamo passato il turno. La cosa fondamentale era andare in semifinale, dove vogliamo fare meno errori”.

Infine, conclude: “Stiamo cercando di adattarci a queste partite una dietro l’altra, a situazioni complicate: dopo due giorni siamo in rifinitura e dobbiamo preparare partite difficili. Dobbiamo lavorare bene dal punto di vista mentale: facciamolo da squadra che ha cambiato mentalità. Ora arrivano le partite da dentro fuori, che contano tantissimo. Mancano 7-8 partite in campionato e vogliamo altri punti”.