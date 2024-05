Italiano oggi alla sua ultima al Franchi: il mister vuole lasciare con il sorriso, ci tiene a chiudere bene

In attesa di capire se sarà possibile alzare l’asticella con l’Europa League (vincendo la coppa o raggiungendo – difficile – la Lazio) un pass europeo per il terzo anno consecutivo non dispiace. Questo è l’obiettivo di Vincenzo Italiano in Fiorentina-Napoli. Sarà l’addio al “Franchi” del tecnico, che ci tiene a chiudere bene e a lasciare la squadra di nuovo in Europa. Ha battuto su questo tasto più volte negli ultimi giorni. E poi l’ultimo abbraccio alla squadra, anche a quelli che l’anno prossimo saranno altrove. Lo scrive La Nazione.

