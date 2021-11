Italiano: “Odriozola non farà l’esterno alto. Juventus tra le migliori d’Italia, vogliamo vincere”

Vincenzo Italiano ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le sue risposte alle domande dei tifosi:

“Mi diverte vedere giocare questa Fiorentina soprattutto nelle partite gare dove abbiamo approcciato come piace a me, con grande furore e qualità. Odriozola ala destra? Lui è bravo quando arriva da dietro ed ha tanto spazio davanti a se, come è successo anche domenica nell’azione del secondo gol. E’ bravo in fase difensiva dove abbiamo della sua rapidità. Esterni in attacco? Credo che tutti gli esterni debbano saper fare gli attaccanti per prendere grande valore. La Juventus? Avremo di fronte una delle squadre più forti d’Italia, in Coppa sono riusciti a ripartire a vincere, so quanto ci tiene Firenze a questa sfida, dobbiamo cercare di fare risultato. Serve concretezza quando avremo le opportunità, ma dobbiamo essere anche molto attenti in fase difensiva”

LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA CONTRO LA JUVENTUS PROVATA IN ALLENAMENTO