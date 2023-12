Italiano: “Nzola e Beltran si muovono bene insieme, potremmo giocare nuovamente con due punte”

Ai microfoni Mediaset ha parlato il mister viola Vincenzo Italiano. Questo il suo pensiero su Fiorentina-Parma: “Nzola rimasto in campo nel secondo tempo? Per forza, dovevamo governare qualche pallone alto in area. Serviva una reazione dopo un brutto primo tempo, non solo lui, sono contento perché lo ha fatto e ha segnato. Le due punti hanno funzionato. Come giudica la loro prova insieme? Beltran ha dimostrato di saper giocare anche in maniera diversa, da qui in avanti questa soluzione ci può tornare utile perché insieme a Nzola si muovono bene. Non è semplice preparare le partite e recuperare energie in così poco tempo. Tante assenze e turn over? Abbiamo perso Ikonè per influenza, Nico è acciaccato, Kouame ha un problema al ginocchio. Ma abbiamo avuto una reazione da squadra vera, abbiamo spinto per inerzia, è una squadra che ha orgoglio e anima. Inter o Bologna ai quarti? Una vale l’altra, sono forti, poi vedremo”.

