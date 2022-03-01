Italiano non dimentica: "Contro la Juventus abbiamo perso per colpa del rosso dubbio a Milenkovic"

Vincenzo Italiano è tornato sulla partita di campionato contro la Juventus persa dalla Fiorentina all'ultimo minuto di gioco

Nel corso della conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato anche della partita di andata di campionato contro la Juventus, dove la squadra viola ha perso per 1-0 all'ultimo minuto per un gol di Cuadrado, una partita condizionata dal rosso a Milenkovic e da un rigore non dato per un mani di Milenkovic, queste le parole di Italiano su quella gara:

"All'andata abbiamo perso all'ultimo minuto, in dieci uomini, su una situazione per me dubbia che ci è costata il pareggio, meritatissimo perchè avevamo fatto una grande prestazione. Spero che domani scenderemo in campo con la stessa concentrazione che abbiamo messo in campo nella partita di campionato in cui abbiamo messo l'attenzione massima per 94 minuti, poi nell'ultima giocata loro hanno ci hanno punito con uno dei loro grandi campioni, dobbiamo stare molto attenti perchè sono capaci di farti male in ogni momento" conclude Italiano.

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