Italiano: ”Non approcciamo le partite in trasferta allo stesso modo di come facciamo al Franchi”

Intercettato dai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha avuto modo di analizzare il pareggio maturato nel lunch match contro il Cagliari di Mazzarri, queste le sue parole:

”Cosa è mancato? Per adesso quando giochiamo in trasferta aggrediamo le partite in maniera diversa, poi certo dobbiamo sempre considerare che ci sono anche gli avversari, se Biraghi avesse segnato il rigore la partita sarebbe andata diversamente. Assenze? E’ normale che quando ti manca il terminale offensivo di riferimento ce ne si accorge, è stata un’occasione per lanciare nella mischia i nuovi arrivati. Ikonè? Come detto in precedenza, quando arrivano calciatori da altri campionati è normale che vivano un periodo di ambientamento, fa tante domande, è concentrato sull’apprendere in fretta i nostri meccanismi di gioco. Rigore? Credo sia stata una situazione limite, anche perchè poi siamo rimasti in dieci. Sottil? Era nervoso, ma oltre a questo avevo bisogno della fisicità di Nastasic. Castrovilli aveva un fastidio al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave, l’ho tolto per precauzione, sarà importante la sosta per ricaricare le batterie”.

CAGLIARI-FIORENTINA FINISCE 1-1 ALL’UNIPOL DOMUS. IN 10 UOMINI LA VIOLA PORTA A CASA UN PUNTO