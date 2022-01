Cagliari-Fiorentina finisce 1-1 all’Unipol Domus. In 10 uomini la viola porta a casa un punto

Dopo 20” subito Fiorentina pericolosa, Piatek recupera palla e la mette dentro Bonaventura che tira debolmente verso Radunovic. Al 4′ Joao Pedro viene ostacolato davanti a Terracciano da Milenkovic, Cagliari vicino al gol. Al 7′ Odriozola salta secco Bellanova che lo colpisce. L’arbitro non ha dubbi è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cristiano Biraghi, visto l’assenza di Vlahovic, che fallisce il gol del vantaggio viola. Para Radunovic. aL 24′ cavalcata di Gonzalez che supera anche Goldaniga e prova il tiro, troppo schiacciato. Al 25′ palo interno di Joao Pedro. Al 44′ ottimo cross dentro di Piatek per Bonaventura che non colpisce bene il pallone di testa. Al 46′ Marin punizione dal limite dalla sinistra, di coscia salva Milenkovic, il pallone si stampa in seguito sulla traversa.

Al 47′ il Cagliari passa in vantaggio contro la Fiorentina all’Unipol Domus. Sull’angolo con un’incornata Joao Pedro anticipa tutti e la palla si insacca nella porta difesa da Terracciano. Al 64′ rosso per Odriozola. Sul cross di Gaston Pereiro, Odriozola viene spinto da Joao Pedro ma tocca con il braccio, per Aureliano è calcio di rigore. Dal dischetto Terracciano para. Al 75′ Sottil pareggia i conti per la Fiorentina, 1-1. Contropiede fulmineo firmato dal numero 33 gigliato.

