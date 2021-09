“Italiano meglio di Spalletti. La Fiorentina ripartiva dalle macerie, il Napoli invece no”

Gaetano Imparato, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte, per parlare del momento che sta attraversando il Napoli di Luciano Spalletti:

“Se si valuta l’euforia dei ragazzi quando sono a fine gara io noto un morale alle stelle. Stavolta vedo un gruppo che si diverte, felice di stare insieme, che scherza. Osimhen? Importante l’intelligenza del ragazzo, gli africani corrono il rischio di appagamento o di non essere subito sintonizzati.

Lui si è buttato a capofitto negli studi di Spalletti e sta lavorando alla grande. L’aspetto mentale è anche superiore a quello tecnico, ha cambiato passo. Fiorentina-Napoli? Classica partita che chi mastica calcio può godersi, sarà una partita a scacchi tra due allenatori bravi, Italiano sta plasmando la sua Fiorentina a sua immagine e somiglianza. Per come ha trasformato la squadra ha fatto addirittura qualcosa in più di Spalletti perché alla viola c’erano le macerie. Ha impostato subito il suo calcio. Se dovessi fare una pagella darei 9,5 a Spalletti e 10 a Italiano”.

