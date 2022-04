Italiano: “Male nel primo tempo, bene nel secondo. Abbiamo perso per l’unica disattenzione avuta”

Dopo la gara contro la Salernitana, Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn, queste le sue parole:

“Abbiamo approcciato stranamente non bene, in uno stadio da grandi imprese, abbiamo subito ma nel secondo tempo abbiamo rimediato, e abbiamo perso per l’unica disattenzione avuta nel secondo tempo, non meritavamo di perdere. Piatek doveva credere nell’occasione del finale, come un difensore deve avere la percezione del pericolo un attaccante deve avere la stessa attenzione su certi palloni, ce l’ha. Se devo fare un’analisi generale abbiamo fatto male il primo tempo ma abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Contento dei cambi, abbiamo provato ad alzare i ritmi, siamo stati capaci di metterle alle corde la Salernitana. Adesso giochiamo la partita contro l’Udinese e anche noi dobbiamo sfruttare il fattore ambientale.

Campanello d’allarme? Anche se fosse un campanello d’allarme il campionato è praticamente finito, ci sono cinque gare da giocare, 15 punti a disposizione, siamo in una zona che vogliamo mantenere, una partita in cui non sei al 100% può capitare, nelle ultime cinque dobbiamo fare più punti possibili, obiettivo è rimanere in quelle zone perchè ci siamo dall’inizio, dipende da noi”

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA