Italiano: “Lasciate in pace Vlahovic, darà tutto per la Fiorentina. Sostituti? Abbiamo Kokorin”

Oggi il Corriere dello Sport ha intervistato in esclusiva l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, tra gli argomenti trattati anche Vlahovic ed il suo mancato rinnovo:

L’attacco, come la mettiamo con Vlahovic che non ha voluto rinnovare?

“Ha ancora due anni di contratto. E’ un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo con il mercato tra tre mesi ha poco senso. Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perchè in quella zona del campo sono lui e Vlahovic la nostra coppia”.

