Italiano: “La Fiorentina sta bene, dobbiamo sbloccare la classifica. Belotti è carico, ci aiuterà molto”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato della partita in programma domani sera al “Via del Mare” di Lecce contro la squadra salentina. Il mister è anche tornato sulla sconfitta di domenica scorsa contro l’Inter, esprimendo il suo parere sulla prova della squadra viola. Infine, ha commentato brevemente l’acquisto di Belotti, arrivato nella giornata di ieri in prestito oneroso dalla Roma.

Queste le sue parole:

“La squadra sta bene, abbiamo lavorato cercando di prepararci al massimo per una partita molto complicata. Il Lecce in casa è difficile da affrontare, è spinto dal pubblico e dalla tifoseria, quindi serve massima attenzione. Noi vogliamo sbloccare la classifica dato che sono tre partite che siamo fermi. Con l’Inter abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo stati incisivi. Dobbiamo migliorare là davanti, ma ci teniamo comunque la bellissima prestazione. La vittoria ci manca da 1 mese, perciò è importante vincere. Il girone di ritorno è diverso, si delineano gli obiettivi e se vogliamo raggiungerli serve continuità di prestazioni, ma soprattutto di risultati. Noi vogliamo rimanere in queste zone di classifica, contrastando le squadre che stazionano tutti gli anni in queste posizioni. Per farlo, serve molta costanza, dobbiamo sbagliare il meno possibile e, alla fine, chi sarà più continuo arriverà più in alto. Belotti? Il ragazzo è molto carico, motivato e felice per essere qui con noi. Sono convinto che ci sarà una grossa mano, ha qualità e caratteristiche ci aiuteranno molto. Il suo entusiasmo è molto positivo, si vede che è un professionista serio e un ragazzo abituato a lavorare.”

