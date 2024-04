Italiano, la Coppa può riaccendere la sua storia con la Fiorentina. Il match di stasera è la chiave

Passa il futuro, stasera al Franchi. C’è Fiorentina-Atalanta, gara di andata della semifinale di coppa Italia. Sfida da vincere per una raffica di motivi che senza dubbio avranno riflessi pesanti sul domani della squadra. Primo: riscattare (il campionato) e dare un senso compiuto alla stagione, correndo nella direzione della vittoria della coppa. Ok, Fiorentina-Atalanta è ’solo’ (si fa per dire) la semifinale, ma il match di stasera è assolutamente la chiave principale per rendere meno importante la gara di ritorno stampare il pass per la finalissima.

Secondo: l’orgoglio e i movimenti di Italiano. Si parla della sua panchina. Di quello che potrà o non potrà essere. Tutto può succedere, ormai è chiaro, ma Italiano di sicuro vuole farlo nel modo migliore. Ovvero sulla scia di un qualcosa che potrebbe riaccendere la sua storia con Firenze o in caso di addio, lasciare accesi sulla sua stessa storia i riflettori di un ricordo unico ed essenziale. Dunque: battere l’Atalanta e poi scavalcare la semifinale, vale questa botta di orgoglio e autostima. Di tutti. Di Firenze, della Fiorentina e ovviamente di Italiano. Lo scrive La Nazione.

