Italiano: “La Conference ci ha insegnato, gara matura. Subire gol poteva comprometterci”

Il mister viola Italiano ha parlato a Canale 5 dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia: “Questa annata è incredibile. Se non erro è la cinquantesima partita, ma continuiamo ad andare forte. Abbiamo fatto una gara matura. Cosa si poteva fare meglio in attacco? Subire gol poteva compromettere una partita che ci vedeva in vantaggio. In Conference non abbiamo gestito bene, ma abbiamo imparato la lezione non concedendo niente alla Cremonese. Non volevamo concedere nulla e lasciare spazi per Ikonè e Gonzalez. Poi anche loro sicuramente avranno pensato alla Conference e hanno badato al sodo. In campionato avete ridotto le marce? Secondo me qualcosina toglie sotto tutti gli aspetti. Arrivi il venerdì mattina e poi devi rigiocare subito. Gli altri hanno meno partite sulle gambe ed è molto più semplice”

