Italiano: ”Jovic deve riattivarsi in tutto e per tutto come calciatore, deve abituarsi al sacrificio

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha così organizzato il pareggio a reti bianche della sua Fiorentina contro il Napoli:

”Abbiamo avuto alcune situazioni nelle quali, se fossimo stati più bravi, avremmo potuto capitalizzare diversamente. Abbiamo affrontato una squadra che sta dimostrando la sua grandezza da anni come il Napoli. Ho detto ai ragazzi di non farmi innamorare degli 0-0 perchè non mi piacciono.

Jovic? va riattivato in tutto e per tutto come calciatore, in allenamento si vede la qualità di un campione. Non gioca più in una squadra piena di campioni come il Real Madrid. Va rigenerato mentalmente. Ha forza fisica straripante ma non la sta facendo vedere.

Barak è stato messo dentro perchè oggi eravamo contati ma deve ancora entrare nei meccanismi.”

