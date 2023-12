“Italiano ha cambiato modo di difendere”. La fake news che sostiene chi lo ha sempre massacrato

Nell’ultimo anno Vincenzo Italiano è stato incredibilmente messo in discussione costantemente da diversi tifosi viola. Qualsiasi cosa accadesse, anche un infortunio muscolare dopo pochi minuti, era colpa di Italiano. Ormai mancava solo che si incolpasse il tecnico del traffico cittadino e del caro prezzi e poi era stato detto veramente di tutto.

Qualche settimana fa avevo scritto: “Ci si divide tra chi critica Vincenzo Italiano e chi capisce di calcio”. Si perchè prendersela con il tecnico è fuori da ogni grazia di dio, oggi la Fiorentina ha idee di calcio, gioca, propone ed è in lotta costantemente per grandi obiettivi contro squadre più ricche e forti di quella viola. Eppure alcune lacune tecniche sono evidenti, ma con il gioco e con la forza delle idee, molto spesso queste vengono superate. Non sappiamo fino a quando sarà possibile questo miracolo, ma di miracolo si tratta.

Si perchè se il tridente Kouamè-Ikonè-Beltran vince le partite ed è quarto in classifica mentre Lukaku-Dybala oppure Felipe Anderson-Zaccagni-Immobile sono nettamente dietro, il merito è del lavoro quotidiano da parte di tutti al Viola Park.

Nelle ultime 3 partite la Fiorentina ha vinto non subendo gol e segnando un gol a partita. Ma questo non è avvenuto perchè si difende di più e si attacca di meno. Esclusa la gara contro il Verona in cui il primo tempo Terracciano è stato super protagonista salvando ripetutamente il risultato, le altre due gare, contro Monza e Torino, la Fiorentina ha meritato la vittoria. A Monza la squadra viola ha segnato solo un gol ma ne avrebbe potuto segnare diversi altri (quello di Ikonè ancora grida vendetta) a conferma di un predominio territoriale molto evidente (Terracciano non ha fatto nemmeno una parata).

Contro il Torino invece, ad eccezione dei primi 20 minuti, è stata una partita abbastanza combattuta ma nel secondo tempo non si ricordano azioni degne di nota della squadra granata con un solo spartito in campo, le avanzate viola che ha provato in tutti i modi a segnare. Si è giocato praticamente in una sola metà campo con il baricentro della squadra molto alto.

Manca qualità perchè senza Nico c’è meno pulizia tecnica ma i principi di gioco sono gli stessi di sempre. Anche in fase difensiva. Adesso coloro che hanno sempre massacrato Italiano ed il suo modo di giocare, per giustificarsi dei grandi risultati della Fiorentina, sostengono che l’allenatore ha cambiato modo di difendere e di attaccare. Non è vero.

Basta guardare le partite per accorgersi che Milenkovic e compagni difendono sempre nella stessa identica maniera di sempre. Non è cambiato assolutamente nulla. La difesa non è più bassa nè la squadra è più chiusa. Se andasse a rivedere Fiorentina-Juventus e Fiorentina-Torino ad esempio, vi accorgereste che il modo di difendere sia stato esattamente lo stesso, come del resto quello di attaccare. Anzi, in realtà è stato concesso molto di più alla squadra di Juric che a quella di Allegri. Eppure dopo la gara persa contro volate critiche al tecnico per il suo atteggiamento. Ma di esempi ce ne potrebbero essere tanti.

Come quello di finire la partita con 3 difensori quando è necessario. Italiano lo ha fatto spesso, non solo nelle ultime partite, sia ad inizio stagione (vedi Udinese-Fiorentina) e sia lo scorso anno (vedi Inter-Fiorentina). Dunque, capiamo che chi ha portato avanti idee strampalate contro l’allenatore adesso deve trovare delle argomentazioni, ma ha bucato anche questa volta. E non dimentichiamo chi, solo qualche settimana fa, invoca Ranieri sulla panchina viola, ma su questo ci torneremo presto…

