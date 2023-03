Italiano: “Grandissima prestazione, scelgo Cabral perchè segna, entra Jovic e fa gol, grande mentalità”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Grandissima prestazione da parte di tutti, pochi errori e poca superficialità, se metti dentro questi dettagli vince, volevamo vincere e ci siamo riusciti. Cabral preferito a Jovic perchè sta segnando con continuità, poi Jovic subentra e fa gol, stiamo maturando e se la mentalità è questa può farci togliere una bella soddisfazione.

Stanno crescendo tutti i ragazzi di condizione, vedete Dodò che sta crescendo dopo alcuni problemi di inserimento. Anche Ikonè sta crescendo, siamo tutti coinvolti, mi piace da impazzire quando qualcuno subentra e lo fa nel modo giusto. Pur preparando le partite con pochissimo tempo, spero che andiamo via dalle montagne russe per vivere un finale di stagione ad alti livelli

Contro le grandi squadre le partite si preparano da sole, i ragazzi lo sanno che non dai il massimo vai incontro a figuracce. Abbiamo vinto con merito una partita difficile, in campionato, a differenza dello scorso anno, di rincorsa possiamo fare punti e recuperare. Siamo a quota 31 ed è importante, ci teniamo a far punti in campionato, siamo dentro le due condizioni, con questa mentalità possiamo farcela

In casa c’è sempre stata grande partecipazione, in certe gare ci è dispiaciuto tantissimo deludere il nostro pubblico, ci sono state gare che ci hanno fatto male, vogliamo ripagare il pubblico e renderlo felice. Il Sivasspor è una squadra che ha vinto il proprio girone, pensare alla prima è importante, massima attenzione e la prepariamo nel modo migliore

Mandragora sta crescendo e sta cercando di avere una mentalità che ci serviva, sta lavorando e secondo me con il mancino può essere molto più decisivo, sta tornando da un infortunio non bello e anche lui sta avendo una continuità che sta dando grandi vantaggi. Sottil finalmente l’ho messo dentro per fargli capire che c’è grande voglia di averlo a disposizione ma deve crescere perchè è in ritardissimo da un punto di vista fisico”

