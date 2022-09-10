Italiano: "Gonzalez ancora fuori. Problema gol non è solo degli attaccanti, anche difensori e centrocampisti sbagliano"

Niente conferenza stampa per Vincenzo Italiano alla vigilia di Bologna, il tecnico viola ha parlato ai media ufficiali

Alla vigilia di Bologna-Fiorentina ha parlato Vincenzo Italiano, queste le sue parole ai media ufficiali della società viola:

"Dobbiamo dare qualcosa in più tutti, non è solo un problema degli attaccanti ma di tutta la squadra, anche i difensori e i centrocampisti potevano far gol e hanno sprecato. Siamo consapevoli che dobbiamo dare qualcosa in più, dobbiamo fare le prestazioni fatte contro Juventus e Napoli. Domani in campo ci sarà la migliore squadra possibile, avremo ancora fuori Nico Gonzalez, escluso lui il resto sono tutti abili e arruolabili. Lo scorso anno la vittoria contro il Bologna fu una bellissima giornata, una vittoria ricercata e voluta, avevamo tante motivazioni, domani dobbiamo reagire". Di seguito il video dell'intervista

PARLA ANTOGNONI

https://www.labaroviola.com/antognoni-non-lha-digerita-sono-stato-costretto-dalla-societa-ad-andare-via-dalla-fiorentina/186050/