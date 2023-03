Italiano gongola: “Dimostrato che possiamo giocare più gare in pochi giorni. Dodò lo abbiamo voluto”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di SKY la vittoria contro il Milan. Queste le sue parole: “Finalmente una gara di qualità contro una squadra in netta crescita contro il Milan. I ragazzi, finalmente, hanno espresso una grande qualità. Vittoria meritata. Difesa? Oggi abbiamo difeso molto bene, anche se abbiamo fatto fatica a uscire dalla nostra area. Le coppe hanno svoltato la stagione ridando fiducia? Credo che la Conference l’abbiamo voluta tutti, con orgoglio e voglia. Mancano allenamenti, abbiamo pochi giorni, ma tutti sanno che tutti avranno spazio. Ultimamente stiamo coinvolgendo tutti. Sono felice quando uno subentra e fa bene come Cabral. Adesso siamo abituati a preparare le gare in pochi giorni. Attacco? Io credo che tantissime partite abbiamo calciato molte porte in volte e mai con concretezza. L’assist di Ikonè, il rigore procurato. Non serve segnare per forza, puoi aiutare in altri modi. Abbiamo dimostrato che i nostri attaccanti sanno fare gol. Dodò? Arrivato dopo 9 mesi di inattività, in una squadra non sua. Si stava riprendendo, si è fatto pure male e ha saltato diverse partite. Noi l’abbiamo voluto e aspettato. Apporto dei tifosi? In casa abbiamo sempre avuto una grande accoglienza, Abbiamo deluso i nostri tifosi, ma oggi abbiamo ripagato i nostri tifosi”

