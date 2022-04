Italiano gode: “Grande impresa, ci meritiamo l’Europa. Ikonè è stato concreto come non mai”

Vincenzo Italiano ha parlato a fine partita ai microfoni di Dazn, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Sono davvero felice per quello che ho visto, per come ci siamo confermati dopo San Siro con coraggio, abbiamo fatto una grande impresa. Vieni a Napoli ed hai il timore di uscire con le ossa rotte, averlo quel timore di fare concentrato, con questa prestazioni rimani soddisfatto. Se sei cosi concreto e cinico le partite le puoi portare a casa. Cabral penso stia facendo un percorso normale per chi arriva da un calcio nuovo e diverso e deve conoscere il nostro gioco e dei compagni, sta facendo vedere le sue qualità, oggi si è confermato ed ha fatto gol facendo una partita positiva.

Sapevamo che potevamo concedere loro la profondità, sono stati bravi Milenkovic e Igor che hanno affrontato Osimhen sempre con tempi giusti, qualche rischio ce lo prendiamo ma è normale. Già dal riscaldamento avevo visto i ragazzi cosi concentrati. In certe partite non puoi arroccarti li dietro sperando chissà in che cosa, dopo l’1-1 ho pensato che lo stadio si potesse accendere e dovevamo attaccarli, Ikonè concreto come non mai e Cabral fa una grande giocata

Per l’Europa ci siamo, siamo sempre stati li, abbiamo qualche merito e qualità per stare in quella zona di classifica, non dobbiamo mollare, ci meritiamo quella zona fin dall’inizio”

