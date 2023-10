Italiano: “Gioca Christensen, Biraghi in campo se recupera. Chissà Duncan dove è andato in vacanza”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League della Fiorentina, queste le sue parole:

E’ una gara importante, dobbiamo cercare di ottenere il massimo in termini di punti, dobbiamo essere più continui durante la gara, questa classifica vuole una vittoria, dobbiamo vincere, rispettando il nostro avversario sapendo che ha un vantaggio rispetto a noi, Stankovic è un allenatore importante. Domani giocherà Christensen, sta crescendo tanto e andiamo avanti con lui nelle coppe. Per quanto riguarda Biraghi, se domani il suo infortunio sarà superato sarà della partita, ci serve perché abbiamo tante gare ravvicinate e abbiamo bisogno di lui

Non penso che il fatto che loro abbiano un giorno di riposo in più sia in vantaggio, non è il momento degli alibi e delle scuse, si può rimediare. Con Stankovic siamo stati spessi avversari quando giocava nella Lazio e quando giocava nell’Inter, è una grande persona e lo stimo tantissimo, abbiamo anche degli amici in comune. So che è contento della squadra che sta allenando e dei giocatori che ha a disposizione

Stamattina è l’unico momento in cui abbiamo approfondito questa partita, ho chiesto ai ragazzi di approcciare bene le gare, con la massima attenzione e concentrazione, i ragazzi sanno quello che devono fare, in Europa non mollano mai. Ho chiesto alla squadra tanta attenzione

Infantino sta crescendo, sta in un percorso di adattamento, è un percorso di adattamento, si è fatto male ed è stato fuori un bel po’, è in concorrenza con Bonaventura e Barak ma può giocare in diverse zone del campo ma credo che oggi può rendere al massimo in quella zona li, ha margini di crescita incredibile

Supercoppa rinviata? Ci penseremo più avanti, ormai andare all’estero è diventata un’opportunità per far conoscere a tutti il calcio italiano. Quest’anno ci sono 4 squadre, una formula diversa e andremo a battagliare anche noi, ma ci penseremo più avanti

Duncan bisogna capire dove è andato in vacanza e con chi le ha fatte, è arrivato un giocatore diverso, si cresce allenamento dopo allenamento, figuriamoci anno dopo anno. Io dò spazio a chi se lo merita, chi è bravo e merita di giocare io lo metto in campo. Lui come Quarta si stanno guadagnando tutto quello che stanno facendo, ma sono in tanti che stanno crescendo, se vogliamo rimanere ad un livello alto dobbiamo mantenere il livello alto delle nostre prestazioni

Anche lo scorso anno il difensore attaccava, i centrali hanno libertà di leggere le situazioni quando determinati avversario ci lascia spazio che andiamo a riempire con i difensore. Quarta forse legge questi movimenti in maniera diversa perchè in passato ha fatto il centrocampista, lui ha qualità individuali strepitose con il quale è nato”

