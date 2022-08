Italiano: “Fatte scelte di formazione in vista di giovedì. Jovic oltre fatica, ho parlato con Quarta”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la gara vinta contro la Cremonese, queste le sue parole:

“Felicissimo della vittoria, non è mai facile e scontato la prima giornata, anche in ottica Conference League abbiamo tenuto fuori qualche giocatore per tenerlo fresco. Nel secondo tempo potevamo fare di più, dovevamo sfruttare la superiorità numerica. Jovic benissimo nel secondo tempo, l’ho tenuto tanto per mettergli minuti nelle gambe, felice per il gol, ha lavorato bene nel cucire gioco, poteva fare altri 2/3 gol.

Nel primo tempo siamo stati perfetti escluso il cross concesso, potevamo fare 4/5 gol, in ripiegamento siamo stati bravi. Primo tempo secondo me quasi perfetto, è il secondo tempo in cui abbiamo abbassato il ritmo e non mi è piaciuto, il loro portiere ha fatto parate incredibili. I giocatori che si sono adattati per me hanno fatto bene fino a quando fisicamente ha retto

Non mi è piaciuto che la Cremonese ci ha messo più in difficoltà in inferiorità numerica che nel primo tempo. Qualcosa lasci per casa e concedi con Kouamè adattato esterno, Benassi idem, queste cose alla lunga le paghi.

Koaumè spesso l’ho utilizzato sull’esterno, Benassi per me può giocare esterno per la qualità che ha, magari non per la corsa, è stato fatto un pensiero per la partita di giovedi, abbiamo pensato alla partita di giovedi per tenere qualche ragazzo al 100%

Ho visto diverso Quarta rispetto alle ultime uscite, ha sbagliato su una palla lunga e per poco non prendiamo gol, è un ragazzo in cui ho fiducia, ho avuto un colloquio con lui prima della gara, sotto tanti punti di vista oggi l’ho visto diverso

Volevamo portare Jovic oltre fatica, per giovedi vediamo, nel primo tempo ha fatto una grandissima partita, un po è sparito poi ma ha fatto una grande gara. A fine gara abbiamo gioito, abbiamo fatto festa perchè vincere è sempre importante, poteva esserci delusione ma siamo stati premiati, dobbiamo arrivare a giovedi con autostima e morale alto in vista di giovedi”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA