PAGELLE VIOLA: MANDRAGORA FA ESULTARE, SOTTIL SHOW, MALE BENASSI. GOLLINI INCERTO

Gollini 5 Non è impeccabile sul primo gol subito, si posiziona bene quando deve ricevere il pallone con i piedi, buone alcune uscite. Vitale una sua doppia parata al minuto 55, sulla sua gara pesa la disattenzione che ha portato il gol del 2-2 della Cremonese dove si fa sorprendere fuori posizione e disattento

Benassi 4,5 Impreciso con la palla al piede in più di un’occasione, ottimo un recupero al minuto 29 su Zanimacchia che lo stava puntando in velocità. Perde una palla sanguinosa che porta all’angolo del gol del 2-2 della Cremonese.

Milenkovic 6 Gara in cui alterna belle chiusura a situazioni in cui poteva fare meglio, guida il reparto

Quarta 5 Si perde Okereke che segna il gol del pareggio della Cremonese ma nel complesso la sua partita è piena di errori. Non c’è di testa

Biraghi 5 Il cross del gol della Cremonese arriva dalla sua zona, non marca correttamente il giocatore avversario

Amrabat 6 Bravo in fase di interdizione, meno bene nella fase di impostazione ma sappiamo bene che non è di certo quello il suo forte

Maleh 5,5 Si vede poco nel primo tempo, molto meglio nel secondo dove entra di più nella manovra ma potrebbe incidere molto di più

Bonaventura 6,5 Segna un bel gol nato proprio da una sua azionee porta qualità alla manovra, si conferma il centrocampista con più qua

Kouamè 6,5 Da una sua grande giocata arriva il gol del vantaggio di Bonaventura, è in condizione e si vede, vivace, spinge tanto. Bravo

Sottil 6,5 Un grande primo tempo dove è probabilmente il migliore in campo. Salta, supera tutti, crea superiorità numerica, tira in porta. Autore dell’assist per Jovic. Perde brillantezza nel secondo tempo dove non trova il guizzo giusto

Jovic 6,5 Segna un gol di pregevole fattura, non segna in una circostanza dove la piazza ma la palla viene ribattuta da un difensore, poi tante giocate di qualità che aiutano molto la manovra

(Dal 70′) Zurkowski 6,5 Trova diverse imbucate preziose e non banali per i compagni, il suo ingresso è stato certamente positivo

(Dal 70′) Dodò 6,5 Entra bene il terzino brasiliano che fa vedere una parte del suo repertorio, bene anche di sinistro

(Dal 83′) Mandragora 7 Tanta qualità nelle giocata e un gol fortunoso che però è preziosissimo

