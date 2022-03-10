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Italiano è tranquillo: "Non ci poniamo limiti, possiamo vincere più partite di quanto pensiamo"

Vincenzo Italiano ha parlato del momento attuale della Fiorentina nella settimana che porta alla sfida contro il Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2022 15:33
Italiano è tranquillo: "Non ci poniamo limiti, possiamo vincere più partite di quanto pensiamo" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nel corso della sua chiacchierata sui social della Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato del momento della squadra:

“In questo momento il ritorno di Coppa Italia è lontano, siamo concentrati sul campionato, stiamo pensando alle ultime partite in cui abbiamo fatto grandi prestazioni ma non sono arrivati i risultati, dobbiamo essere più precisi. In classifica non ci poniamo limiti, se giochiamo cosi possiamo vincere tante partite, se diventiamo più bravi sotto porta possiamo vincere molte più partite di quanto pensiamo. A livello di prestazione ci esprimiamo bene contro chiunque, possiamo migliorare ancora"

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