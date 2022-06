Italiano è arrivato a Firenze per firmare il rinnovo con la Fiorentina fino al 2024 con opzione

Vincenzo Italiano alle 11.15 è arrivato a Firenze per mettere la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024, ingaggio da 1,7 mln più bonus. Una buona notizia che tutti i tifosi viola stavano aspettando ormai da settimane. Dopo l’incontro di ieri andato in scena tra il dg Joe Barone, il ds Daniele Pradè ed il procuratore del tecnico Fali Ramadani, oggi il mister è arrivato dalla Sicilia, dove stava trascorrendo le sue vacanze pur restando sempre in pieno contatto per lo svolgimento della trattativa sul prolungamento. Fissato poi al 5 luglio il ritrovo al centro sportivo per la ripresa dell’attività in vista della nuova stagione.

