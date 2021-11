Italiano: “Due errori che ci costano la partita. Non si può perdere a 5′ dalla fine, serve maturità”

“Siamo dispiaciuti e arrabbiati – ha detto Vincenzo Italiano a DAZN – , l’Empoli non aveva creato niente, sembrava una partita indirizzata e non possiamo commettere quegli errori che ci costano una partita. Potevamo trovare quella continuità che cercavamo. Sostituzione Duncan? Ho cercato lo strappo di Castrovilli e per questo l’ho inserito. Non è possibile perderla a 5′ dalla fine. Serve maturità non sappiamo addormentare le partite. Vlahovic? Bravo ad attaccare la porta, ma mi dispiace il risultato. Fuori casa non riusciamo a cambiare passo”.

