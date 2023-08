Italiano: “Dodò fuori per botta al piede, Kayode ha grande personalità. Arthur può giocare ovunque”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Genoa, queste le sue parole:

“La differenza è stata l’essere concreti e cinici, siamo stati maturi grazie all’istinto killer che ti fa vincere le partite, siamo stati bravi a condizionare la gara, non tutti sono al 100%, abbiamo gente nuova da integrare, abbiamo dato dimostrazione di essere cresciuti dopo il percorso dello scorso anno

Kayode è arrivato carico e contento dopo quello che hanno fatto in nazionale, grazie al suo gol sono stati campioni d’Europa, siccome Dodo ha avuto un problema al piede e non si è allenato al 100% ho voluto premiare Kayode, mostra un bel carattere e grande personalità. Mi auguro che sia questo il Kayo che abbiamo deciso di mettere dietro Dodò. Bene Arthur, ha bisogno di entrare in condizione, bene anche Nzola che ci ha permesso di respirare e guadagnare metri. Lo scorso anno ci è stato tanto di insegnamento e questo si è visto nell’approccio alla partita su un campo difficile

Arthur oggi ha giocato da play, ha giocato da doppio mediano ed ha giocato più in avanti, per lui non ci sarà un solo ruolo ma dovrà fare di tutto nel centrocampo, non per lo chiedo io ma lo chiede il campo e gli avversari perchè gli assetti tattici possono cambiare in ogni momento e situazione”

