Italiano: “Dodo è questo. Duncan aveva davanti uno che andava più forte. Bravi Cerofolini e Jovic”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina per 5-0 contro la Sampdoria, queste le sue parole:

“Credo che non era normale il Dodò visto all’inizio, lo abbiamo aspettato, lo abbiamo rimesso in condizione, dopo il rosso contro la Roma non stava bene, abbiamo parlato tantissimo, è un giocatore che punta molto sul fisico, quando è cresciuto fisicamente, è entrato in feeling con i suoi compagni. Adesso ce lo godiamo

Vanno affrontate tutte le partite con attenzione, ero contento per la prestazione di Duncan, di Cerofolini, grandissima risposta di Jovic per l’atteggiamento, Terzic che entra e segna, dobbiamo andare tutti insieme e non perdere nessuno per strada

Dobbiamo ricaricare le pila e presentarci in uno stadio caldissimo che sta facendo risultati, si stanno giocando tanto, vogliamo fare bella figura. Nella lotta dopo le prime 7 vogliamo battagliare e arrivare prima. Speriamo che domani Bonaventura si possa aggregare al gruppo ed arrivare il prima possibile al top

Vogliamo tenere pronto Cerofolini, ha risposto bene, mi è piaciuto tanto, deve farsi trovare pronto, Terracciano doveva riposarsi e avere un turno di stop ma ci interessava avere Cerofolini pronto nel caso di necessità e per questo lo abbiamo fatto giocare

Ho parlato con Duncan, ci sono dinamiche di campo e di campionato, lui ha pagato la crescita di Mandragora, capita a tutti di avere davanti un compagno di squadra che va più forte, bisogna saper aspettare il proprio momento, è un ragazzo intelligente. Oggi ha fatto una partita che tutti ci aspettavamo perchè ha queste caratteristiche. Questo è capitato anche a me nella mia carriera di avere davanti uno che andava più forte.

Anche per Kouamè vale lo stesso discorso, inizialmente mi obbligava a metterlo in campo per come stava. Ranieri è cresciuto tanto, è un ragazzo sveglio, ci aveva sorpreso lo scorso anno a Salerno contro di noi, ha un comportamento esemplare. Massima fiducia

Queste sono partite pericolose, i primi 20 minuti lo hanno dimostrato, poi siamo stati bravi. Castrovilli può giocare in quella posizione, deve sfruttare le sue qualità, può farlo quel ruolo, dopo il gol si è sbloccato, nei primi 20 minuti ha balbettato.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO LA SAMPDORIA