Italiano: “Difficile segnare alla Juventus. Soddisfatto dell’atteggiamento. Raggiungeremo i nostri obiettivi”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare della prestazione della Fiorentina dopo la sconfitta ottenuta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Ecco le sue parole:

“Segnare due gol a questa Juventus è dura: non lasciano varchi. Sono comunque contento dell’atteggiamento della squadra. Mancano 6 partite e sono convinto che questa squadra potrà giocarei le proprie carte per gli obiettivi che ci siamo posti”.

CENTROCAMPO “Centrocampo non ha funzionato? Partiamo dal presupposto che per noi era difficile ribaltare il risultato dell’andata. Forzati troppi palloni concedendo ripartenza: li mi sono arrabbiato. Difficile trovare varchi in questa Juventus che si difende molto bene. Siamo venuti qui per avere il pallino del gioco e lo abbiamo avuto. Abbiamo cercato di mettere la grinta che avevamo. Non abbiamo avuto fortuna su qualche palla sporca. Ci giocavamo qualcosa di importante, ma usciamo a testa alta. Venire a Torino ed avere il pallino del gioco è comunque una soddisfazione”.

ESTERNI “Pochi uno contro uno? L’obiettivo era quello di tenere viva la partita e cercare di non subire gol. Abbiamo preso gol su una palla forzata di Ikonè. Potevamo chiudere il primo tempo sullo 0-0 e forzare qualcosa nel finale come abbiamo provato”.

QUARTO POSTO “Ne ho parlato adesso con i ragazzi che sono dispiaciuti. Dobbiamo concentrarci sul campionato. Ci sono 18 punti a disposizione e dobbiamo restare in zona Europa. Dobbiamo giocare e continuare a tenere il passo delle squadre nella zona europea. A fine stagione vedremo dove saremo arrivati”.

LEGGI ANCHE: