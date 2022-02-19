Italiano conquistato dal popolo viola: "Mi piace da impazzire lavorare a Firenze per la Fiorentina"

Parole di amore e di affetto quelle di Vincenzo Italiano sull'ambiente Fiorentina ma anche sul rapporto con la società

Nel corso della sua conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato anche dell'ambiente viola, queste le sue parole slot gacor

"Sapevo dell’amore e dell’affetto di Firenze, viverlo in prima persona è bellissimo, qui c’è qualcosa di straordinario. C’è bisogno di grande unione e identità. Nel calcio parlare di progetto a lungo termine è difficile, ma credo che qui possiamo fare un bel percorso e avere una grande crescita. Con la società ci stiamo conoscendo meglio e ci stiamo capendo l’uno con l’altro in maniera profonda. Per chi fa calcio lavorare in una piazza come questa è l’ideale, io adoro tutto questo e capisco anche quando arrivano le critiche in momenti meno positivi, mi piace da impazzire lavorare in questo clima qui" conclude Italiano.

https://www.labaroviola.com/italiano-dragowski-puo-riprendersi-il-posto-le-parole-di-allegri-per-la-champions-mi-fanno-piacere/166108/