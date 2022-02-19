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Italiano conquistato dal popolo viola: "Mi piace da impazzire lavorare a Firenze per la Fiorentina"

Parole di amore e di affetto quelle di Vincenzo Italiano sull'ambiente Fiorentina ma anche sul rapporto con la società

A cura di Flavio Ognissanti
19 febbraio 2022 15:14
Italiano conquistato dal popolo viola: "Mi piace da impazzire lavorare a Firenze per la Fiorentina" - Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nel corso della sua conferenza stampa Vincenzo Italiano ha parlato anche dell'ambiente viola, queste le sue parole slot gacor

"Sapevo dell’amore e dell’affetto di Firenze, viverlo in prima persona è bellissimo, qui c’è qualcosa di straordinario. C’è bisogno di grande unione e identità. Nel calcio parlare di progetto a lungo termine è difficile, ma credo che qui possiamo fare un bel percorso e avere una grande crescita. Con la società ci stiamo conoscendo meglio e ci stiamo capendo l’uno con l’altro in maniera profonda. Per chi fa calcio lavorare in una piazza come questa è l’ideale, io adoro tutto questo e capisco anche quando arrivano le critiche in momenti meno positivi, mi piace da impazzire lavorare in questo clima qui" conclude Italiano.

https://www.labaroviola.com/italiano-dragowski-puo-riprendersi-il-posto-le-parole-di-allegri-per-la-champions-mi-fanno-piacere/166108/

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