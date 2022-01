Italiano che nel tunnel parla e carica la squadra è il segreto della vittoria della Fiorentina a Napoli

Un primo tempo di grande dominio sul Napoli, poi in un minuto la follia, proprio come l’ha definita Italiano, che stava per mandare tutto all’aria e la Fiorentina va negli spogliatoi rimontata e con un uomo in meno. Pronti per guastarci il secondo tempo, aspettando la Fiorentina in campo, Mediaset ci mostra l’immagine di Italiano che raduna tutta la squadra nel tunnel, poco poco prima dell’inizio del secondo tempo, e gli dà le ultime indicazione. Tutti intorno a lui, un vero gruppo che segue il suo capitano. Un’immagine meravigliosa che racchiude tutta la Fiorentina a Napoli. Un gruppo ferito dopo Torino, che rischiava di farsi sbranare dal Napoli in casa sua e con un uomo in più ma che è uscito alla grande, con addirittura quattro gol fatti dopo quel discorso. Fotogramma meraviglioso.

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE PARTITA