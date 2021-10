Italiano: “Cercato di rubare qualcosa al Napoli di Sarri. A Roma? Speriamo non come la prima giornata”

Alla vigilia di Lazio-Fiorentina, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, questa volta non alle domande dei giornalisti, queste le sue parole:

“Non è facile gestire le tante partite, la fatica della partita precedente si fa sentire ma siamo in tanti e stiamo coinvolgendo tutta la rosa, tutti devono farsi trovare pronti. Domani affrontiamo un avversario forte, sarà una partita complicata, dobbiamo avere la giusta testa, la stessa che abbiamo messo in campo contro il Cagliari.

Sarri? Il Napoli di Sarri diede spettacolo, lo ricordiamo tutti per come si sono espressi in Italia, in tanti hanno cercato di rubare qualcosa da quella squadra. Si tratta di un grande allenatore che ha vinto anche all’estero con il Chelsea. La Lazio è una squadra ben allenata e forte, sarà difficile.

Siamo stati già a Roma quando abbiamo incontrato i giallorosso. L’Olimpico pieno potrebbe metterci in difficoltà ma noi siamo pronti. Contro la Roma abbiamo fatto bene, adesso però dobbiamo cercare di fare i punti”

