Italiano: "Bonaventura emblema del cambio tattico. Sul rigore mi hanno detto che era interpretabile"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Marassi di Genova, queste le parole del tecnico della Fiorentina"Bonaventura è l'emblema di quello che stiamo cercando di modificare ma n...

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Marassi di Genova, queste le parole del tecnico della Fiorentina

"Bonaventura è l'emblema di quello che stiamo cercando di modificare ma non è semplice perchè abbiamo poche sedute per provare, si sta applicando. Ha fatto una grande partita e quando i giocatori di qualità si accendono è tutto più facile, idem per Ikonè, abbiamo fatto una grande gara. Jovic aveva un dolorino al polpaccio che si portava dalla rifinitura.

Tutto fa la differenza, abbiamo avuto la necessità di fare punti e quindi la concentrazione è aumentata, stiamo iniziando a far gol con continuità, non subiamo gol, alcuni singoli stanno crescendo come Milenkovic, Dodò, Duncan era alla seconda partita. Stanno crescendo tutti

Eravamo in ritardo, facevamo prestazioni ottime con risultati nulli, questo stava creando problemi ai ragazzi. Mi è piaciuta la gestione dopo il 2-0, la crescita la stiamo facendo vedere, i ragazzi hanno queste qualità, adesso abbiamo la partita in casa contro la Salernitana

Sulla trequarti possono giocare in tanti, giovedi ha giocato Barak, oggi ha fatto una grande partita Bonaventura, in quel ruolo c'era stato anche Jovic. Ma poi non dimentichiamoci che bisogna anche difendere. Possiamo recuperare dei giocatori e con questo atteggiamento speriamo di recuperare il prima possibile

Dalla panchina non ci siamo capiti io e Stankovic su alcune decisioni dell'arbitro, sul rigore mi hanno detto che questa è stata una decisione interpretabile, non siamo stati fortunati questa stagione su alcune decisioni quest'anno ma sapete che a me non piace parlare degli arbitri"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-bonaventura-superlativo-milenkovic-muro-che-fa-gol-ikone-molto-bene/191488/