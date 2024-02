Italiano: “Belotti mi ha stupito per la disponibilità e la fame mostrata in questi giorni”

Così Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina, queste le parole del tecnico viola:

“A Lecce in quei cinque minuti abbiamo abbandonato la voglia di vincere. Oggi siamo entrati subito affamati, riuscendo ad essere concreti. Abbiamo fatto gol con Belotti, che per l’entusiasmo che ha meritava questa rete. Mi ha stupito per la disponibilità e la fame mostrata in questi giorni. Bisogna continuare ad avere questo spirito ed entusiasmo, oltre alla fiducia che non abbiamo mai perso. Devono essere le basi per continuare a vincere” A proposito dei cori dedicatigli dai tifosi: “Abbiamo avuto un confronto con i ragazzi della Fiesole, un confronto schietto. Siamo usciti carichi: è sempre piacevole sentirsi acclamato dai tifosi. Li ringrazio davvero con il cuore in mano”

Nico Gonzalez: “Sono contento per la vittoria. Mi piace giocare così, con quei due leoni là davanti”