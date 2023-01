Italiano: “Bella prestazione con un Monza temibile. Mercato? Abbiamo già 3 da inserire in gruppo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo il pareggio contro il Monza. Queste le sue parole riporta da TMW: “Una volta andati in vantaggio, avessimo trovato il secondo guizzo l’avremmo portata a casa. Abbiamo comunque fatto un’ottima prestazione contro un Monza che è squadra temibile, organizzata e con giocate preparate. Questo è il calcio, è stata una bellissima partita, i ragazzi mi sono piaciuti, peccato per non aver vinto”.

La gara di Cabral oltre al gol?

“Quando nel secondo tempo è arrivato a tu per tu col portiere, se avesse fatto una scelta diversa, sarebbe stata una prestazione da 10. Questo è il vero Cabral, sa lavorare e attaccare la profondità, mi auguro che questo sia un punto di partenza per lui”.

Arrabbiato per il gol subito?

“Il Monza lo ha fatto identico col Verona, lo sapevamo che potevano farci male così. Ma queste squadre mettono in difficoltà chiunque, da quando ha cambiato marcia è una squadra pericolosa. Su quella situazione potevamo fare meglio… Messi si sa che è mancino, che va verso l’interno. Ma poi fa sempre qualcosa per metterti in difficoltà. Non siamo stati bravi a controbattere”.

Come ha ritrovato la squadra dopo la sosta?

“Siamo partiti molto bene, con grande approccio e da dove avevamo lasciato. Siamo ripartiti come un mese e mezzo fa, forse potevamo far notare meglio la crescita sotto porta, continueremo a lavorare da quel punto di vista ma la squadra oggi mi è piaciuta, ha lavorato e creato. Sembrava la prima di campionato, ricominciamo con un pareggio e continuiamo con fiducia”.

Come spiega la titolarità di Bianco?

“Nell’ultimo mese è cresciuto tantissimo, mi ha convinto con le sue capacità di conduzione palla e dinamismo. Sono contento, poi è calato alla distanza ma alla prima ci può stare”.

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“E’ stato accontentato già un calciatore, poi c’è qualche situazione simile da risolvere e poi vediamo. Castrovilli, poi Gonzalez che presto tornerà in gruppo, poi anche Sottil. Abbiamo tre belle frecce da inserire in gruppo”.

