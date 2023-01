Palladino: “Ho chiesto scusa alla squadra, il primo tempo abbiamo fatto male per colpa di mie scelte”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha così parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina, le sue parole:

“Prima di arrivare all’intervallo abbiamo sbagliato un tempo per demerito mio, ho messo io in difficoltà la squadra leggendo male delle situazioni. Ho chiesto scusa soprattutto a quelli del primo tempo, hanno avuto grande sacrificio e si sono impegnati al 100% merito anche ovviamente della Fiorentina, che fisicamente sta molto bene. È allenata da un bravissimo allenatore.

Siamo stati fortunati nel primo tempo perché potevamo andare sotto di due gol. Ho messo i due trequartisti tra le linee ed ho cambiato la catena di sinistra, abbiamo messo i quinti e dato più ampiezza riuscendo a mettere in difficoltà la Fiorentina. È stata una partita di un tempo a testa. Direi che è un risultato giusto, ci dà grande consapevolezza per il proseguo del campionato.

Petagna? Non critico mai un errore tecnico, tutti sbagliamo, non lo giudico. Lui era rammaricato. Però gli ho detto che il gol arriverà oggi è stato bravissimo. Quelli entrati nel secondo tempo hanno fatto la differenza, hanno dato una grande mano alla squadra. Siamo davvero soddisfatti. In realtà analizzo sempre le partite, è stato un errore mio quello del primo tempo, analizzerò ciò insieme alla squadra però mi è piaciuto lo spirito nella difficoltà.

La squadra non mollava, ci credeva, abbiamo avuto ripartenze. Creare tre o quattro palle gol contro una Fiorentina così non era facile. Il nostro campionato deve essere questo. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili.

Probabilmente non mi rendo conto neanche io di quello che stiamo facendo, l’obiettivo è quello di restare in Serie A. Sono molto determinato. Non so se è un pregio o un difetto, guardo noi e le nostre prestazioni e cerco di migliorare la squadra giorno dopo giorno

Pablo Marì è un grande oggi ero indeciso se farlo partire dall’inizio. Gli ho parlato e detto che oggi partiva dalla panchina è stato super disponibile, quando è entrato ha fatto la differenza, grande agonismo. Ce lo teniamo stretto, è una grande persona prima che grande giocatore. Turnover? Una valutazione che farò domani, la mia fortuna è avere un gruppo di ragazzi che sono tutti dentro”.

