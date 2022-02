Italiano bacchetta Torreira: “I ragazzi sanno che certe espulsioni mi danno fastidio, non va bene”

Italiano in sala stampa ha parlato anche del rosso di Torreira e del giallo a Bonaventura che gli farà saltare la partita di Spezia, le parole del tecnico della Fiorentina: “I ragazzi sanno che mi danno fastidio certe espulsioni, il giallo di Bonaventura ci sta perchè fa parte di uno scontro di gioco, quello di Torreira invece non mi è piaciuto perchè comprometti non solo la partita ma anche la prossima partita. Su questo dobbiamo migliorare e crescere” conclude Italiano.

LE PAROLE DI ITALIANO A DAZN DOPO LA SCONFITTA