Italiano: “Andare al Napoli un rimpianto? No, per me è solo lo stadio dove ho vinto 4 volte su 5”

Vincenzo Italiano ha parlato a La Stampa, nel corso della sua intervista il tecnico della Fiorentina ha parlato anche del Napoli, che in estate lo avrebbe voluto sulla sua panchina dopo l’addio di Spalletti, questa la risposta dell’allenatore viola:

“Arriviamo da due finali perse, ora siamo in gara ovunque e dovremo scegliere. Vorrei migliorare il settimo-ottavo posto dello scorso anno. Vincere a Napoli ci ha dato una convinzione importante. A proposito: per lei Napoli è un’occasione perduta? No, lo stadio dove ho vinto quattro volte su cinque”.