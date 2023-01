Italiano: “Amrabat stravolto, ha giocato 7 partite non stando bene. Gonzalez bravo nelle palle sporche”

La Fiorentina vince contro il Sassuolo per 2-1 e conquista 3 punti fondamentali in ottica europea. Un successo che soddisfa Vincenzo Italiano, tecnico viola che ai microfoni di DAZN, sottolinea l’importanza di questo successo. Queste le sue parole riportate da TMW: “Vittoria concreta, che volevamo e anche meno qualitativa rispetto alla prestazione di mercoledì, ma le partite si vincono anche con il cuore. Aggiungiamo altri 3 punti alla nostra classifica. Il Sassuolo è una squadra temibile, organizzata, che sa cosa fare. nel primo tempo abbiamo sbagliato due o tre situazioni e abbiamo rischiato. In questo momento ci teniamo la vittoria, siamo stati bravi e questi sono 3 punti importanti”, le sue parole.

Gonzalez è mancato tanto…

“Lui ha la capacità di leggere le palle sporche, questa velocità nel buttarsi negli spazi. Recuperiamo un giocatore importante che ha poco minutaggio, piano piano lo metteremo a regime”.

Jovic e Cabral come stanno?

“Jovic ha preso una botta in rifinutura, Cabral ha avuto una distorsione alla caviglia, ma nulla di particolare”

Amrabat?

“In Nazionale ha giocato, è arrivato stravolto come ha detto anche lui. Si porta dietro qualche strascico, non è al massimo e quando lo avremo al 100% sarà un giocatore in più per noi”.

Il vostro obiettivo è l’Europa?

“Mi piace l’ambizione dei ragazzi, sanno che si può passare sotto momenti non bellissimi e dobbiamo cercare di superarli. Stiamo ripartendo, tutti vogliamo ottenere quello che ci siamo conquistati l’anno scorso, stiamo cercando di rimontare e questa è la strada giusta”.

